Folge 4: Silvia entdeckt: Bratislava
In der neuen Ausgabe von „Silvia entdeckt“ geht es in die slowakische Hauptstadt. Mit dem Schiff startet die Reise die Donau hinab, vorbei an Aulandschaften und alten Burgen. In Bratislava angekommen besucht Silvia Schneider in der ehemaligen Krönungsstadt ungarischer Könige die Burg der Hauptstadt. Zu Zeiten von Kaiserin Maria Theresia wurde diese zu einem repräsentativen Barockschloss umgebaut und diente als königliche Residenz. Martin Kašák führt Silvia durch die ehrwürdigen Gemäuer und hat die eine oder andere spannende Anekdote über die Habsburger-Monarchin. Durch schmale Gassen und historische Plätze der Altstadt geht es zum modernen Teil Bratislavas, dem Skypark und dem ikonischen „Ufo“. Hoch oben über der Stadt genießt man einen traumhaften Ausblick. Gekocht wird gemeinsam mit Adam Vasko, der traditionelle slowakische Speisen zeigt. Silvia lässt außerdem ihren Kameramann Juraj Melicher zu Wort kommen, der interessante Geschichten über sein Heimatland erzählen kann. Nach einem Besuch des höchsten Turms von Bratislava, dem Devínska Kobyla, geht es mit dem Fahrrad zurück nach Wien. Ausgangspunkt dafür ist die „Fahrradbrücke der Freiheit“. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
