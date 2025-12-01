Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 3vom 01.12.2025
49 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Simone Lugner, Witwe des berühmten österreichischen Baumeisters Richard "Mörtel" Lugner, steht vor der Herausforderung, ihr Leben neu zu gestalten. Die vierteilige Doku-Soap begleitet sie auf ihrem Weg zwischen glamourösen Society-Events und turbulenten Erbstreitigkeiten. Wird es Simone gelingen, aus dem Schatten ihres verstorbenen Mannes zu treten und ihre eigene Identität zu finden?

