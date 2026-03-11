Single Parents
Folge 20: Eine sexy Situation
21 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Angie unterstützt Poppy während einer schwierigen Phase ihrer Beziehung mit Douglas. Dabei merkt Angie, dass ihre Gefühle für Derek wieder aufflammen. Will versucht indes, Angie aus dem Kopf zu kriegen und geht dafür seinem Sohn auf die Nerven.
Single Parents
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
