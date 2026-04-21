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Single Parents

Jeder Donnerstag sollte wie dieser sein

ATVStaffel 2Folge 8vom 21.04.2026
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Folge 8: Jeder Donnerstag sollte wie dieser sein

21 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Will bereitet das Thanksgiving-Dinner vor, und schon bald treffen die ersten Gäste ein. Miggy bringt ein besonderes Date mit: die Lehrerin Ms. Pronstroller.

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