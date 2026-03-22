Skiweltcup Finale: Super-G der Herren LillehammerJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 386: Skiweltcup Finale: Super-G der Herren Lillehammer
83 Min.Folge vom 22.03.2026
Beim Super-G sind die ÖSV-Herren um Vincent Kriechmayr immer für einen Spitzenplatz gut. Die kleine Kristallkugel ist Superstar Marco Odermatt allerdings nicht mehr zu nehmen.
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