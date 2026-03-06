Skisprung-Weltcup Damen Lahti GroßschanzeJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Damen
Folge 222: Skisprung-Weltcup Damen Lahti Großschanze
109 Min.Folge vom 06.03.2026
Die frischgebackene Gesamtweltcupsiegerin Nika Prevc ging als klare Favoritin auf die Großschanze in Lahti, auch Lisa Eder durfte sich berechtigte Hoffnungen auf einen Podestplatz machen.
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