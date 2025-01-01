Staffel 2Folge 5
Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Folge 5: Sex Party
21 Min.Ab 18
Swingen ist nur was für Leute Ü65 in Feinripp Unterwäsche? Wohl eher nicht. Slavik begleitet Steffi und Sascha, die fast jedes Wochenende durch die Berliner Fetisch und Swinger Szene ziehen in ihr gewohntes Territorium. Jonas und Tino, die beide noch nie auf einer Swinger Party waren, dürfen auch mitkommen. Hier lernen also die unschuldigen Lämmlein von den richtig erfahrenen Hasen und verstehen sich alle sehr sehr gut…
