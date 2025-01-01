Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Sex Art

21 Min.Ab 16

Heute gehen Slavik und Frau Förster in den ehemaligen Frauenknast, der heute von Prideart als Atelier und Ausstellungsraum für LGBTQI+ Kunst genutzt wird. So viele Penisse hat Slavik noch nie in Öl oder Acryl gesehen. Nach der Besichtigung der Zellen dürfen er und Frau Förster sogar noch live ein Bild mit Flo und seinem Penis malen.

