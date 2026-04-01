Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 01.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten
Folge 632: Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 01.04.2026
44 Min.Folge vom 01.04.2026
Beim Quiz mit Oliver Polzer führen drei richtige Hinweise zur gesuchten Antwort. Eine unpassende Angabe erschwert jedoch die Lösungsfindung für die beiden Teamkandidaten.
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Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten
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