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Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 01.04.2026

ORF1Staffel 2026Folge 632vom 01.04.2026
Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 01.04.2026

Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 01.04.2026Jetzt kostenlos streamen

Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Folge 632: Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 01.04.2026

44 Min.Folge vom 01.04.2026

Beim Quiz mit Oliver Polzer führen drei richtige Hinweise zur gesuchten Antwort. Eine unpassende Angabe erschwert jedoch die Lösungsfindung für die beiden Teamkandidaten.

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