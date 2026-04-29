Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Smart10 KiDS-Quizshow

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 29.04.2026
Trailer: Bewerbt euch jetzt für „SMART10 KiDS“

Trailer: Bewerbt euch jetzt für „SMART10 KiDS“Jetzt kostenlos streamen

Smart10 KiDS-Quizshow

Folge 1: Trailer: Bewerbt euch jetzt für „SMART10 KiDS“

1 Min.Folge vom 29.04.2026

Spielt ihr gerne Quiz-Spiele und wisst immer mehr als alle anderen? Möchtet ihr euer Wissen ganz Österreich zeigen? Seid ihr zwischen 8 und 11 Jahre alt? Dann bewerbt euch jetzt für die neue Quiz-Show unter tv.ORF.at/kids.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Smart10 KiDS-Quizshow
ORF Kids

Smart10 KiDS-Quizshow

Alle 1 Staffeln und Folgen