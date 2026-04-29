Staffel 1Folge 1vom 29.04.2026
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Smart10 KiDS-Quizshow
Folge 1: Trailer: Bewerbt euch jetzt für „SMART10 KiDS“
1 Min.Folge vom 29.04.2026
Spielt ihr gerne Quiz-Spiele und wisst immer mehr als alle anderen? Möchtet ihr euer Wissen ganz Österreich zeigen? Seid ihr zwischen 8 und 11 Jahre alt? Dann bewerbt euch jetzt für die neue Quiz-Show unter tv.ORF.at/kids.
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Smart10 KiDS-Quizshow
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Copyrights:© Season 1: ORF Kids