Smartphone-Verbot für Spaniens Kinder?
Smartphone-Verbot für Spaniens Kinder?
Folge 1: Smartphone-Verbot für Spaniens Kinder?
31 Min.Folge vom 10.09.2025
„Teenager ohne Handy“ ist eine Bewegung aus Barcelona, die ein Smartphone-Verbot für Kinder unter 16 Jahren fordert. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung digitaler Geräte: Bereits 80 Prozent der 12-jährigen Spanier besitzen ein eigenes Smartphone. Nach Vorfällen in sozialen Medien, darunter Rache-Pornos und Affären mit Minderjährigen, will die Initiative Jugendliche besser schützen. Startete sie im September 2023 mit nur rund einem Dutzend unterstützenden Eltern, zählt die Bewegung heute bereits 60.000 Anhänger. Regie: Lucie Aimard Bildquelle: ORF/Arte/Lucile Aimard/Paul Cabanis | Kira Hofmann / dpa Picture Alliance / picturedesk.com
