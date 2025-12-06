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So feiern wir Weihnachten
Folge 1: So feiern wir Weihnachten
25 Min.Folge vom 06.12.2025
Feste zu feiern hat in Österreich eine lange Tradition – sie verbinden Generationen und stärken den sozialen Zusammenhalt weit über die Familie hinaus. Besonders Weihnachten nimmt dabei einen zentralen Platz im Jahreslauf ein. Die Doku zeigt, welche Bräuche und Rituale in Kärnten gepflegt werden: vom Besuch einer Christbaumplantage über das traditionelle Anklöckeln in Afritz bis zum Adventkranzbinden im Kloster Wernberg. Auch Krippenbauer und das Christkind in Villach geben Einblick in eine lebendige Festkultur, die Weihnachten in Österreich bis heute prägt. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
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