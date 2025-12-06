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So feiern wir Weihnachten

So feiern wir Weihnachten

ORF2Staffel 1Folge 1vom 06.12.2025
So feiern wir Weihnachten

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So feiern wir Weihnachten

Folge 1: So feiern wir Weihnachten

25 Min.Folge vom 06.12.2025

Feste zu feiern hat in Österreich eine lange Tradition – sie verbinden Generationen und stärken den sozialen Zusammenhalt weit über die Familie hinaus. Besonders Weihnachten nimmt dabei einen zentralen Platz im Jahreslauf ein. Die Doku zeigt, welche Bräuche und Rituale in Kärnten gepflegt werden: vom Besuch einer Christbaumplantage über das traditionelle Anklöckeln in Afritz bis zum Adventkranzbinden im Kloster Wernberg. Auch Krippenbauer und das Christkind in Villach geben Einblick in eine lebendige Festkultur, die Weihnachten in Österreich bis heute prägt. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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