Soko Donau (6/16): Alles wird gutJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 11
Folge 47: Soko Donau (6/16): Alles wird gut
Helmuth und Carl ermitteln in Linz nach einem Tankstellenüberfall, erstmals mit Todesopfer: ein zufällig anwesender Polizist. Die Tatwaffe führt zu einem jungen Mann aus reichem Hause, der mit perspektivlosen Jugendlichen abhängt. Fingerabdrücke decken alle Beteiligten auf: Freunde, Barbesitzer, ein Mädchen mit dunklem Geheimnis. Eine Welt voller Hoffnungslosigkeit und geplatzter Träume öffnet sich den Ermittlern. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eisi Gulp (Norbert Flehninger) Michael Edlinger (Freddi) Victoria Nikolaevskaja (Selma) Veljko Veljkovic (Boris) Simon Morzé (Richi) Christian Himmelbauer (Sebastian Hohlner) Susanne Preissl (Sandra Riemert) Teresa Kögler (Ingrid) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Sarah Wassermair Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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