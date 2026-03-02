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Soko Donau Staffel 11

Soko Donau (6/16): Alles wird gut

ORF1Staffel 11Folge 47vom 02.03.2026
Soko Donau (6/16): Alles wird gut

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Soko Donau Staffel 11

Folge 47: Soko Donau (6/16): Alles wird gut

44 Min.Folge vom 02.03.2026

Helmuth und Carl ermitteln in Linz nach einem Tankstellenüberfall, erstmals mit Todesopfer: ein zufällig anwesender Polizist. Die Tatwaffe führt zu einem jungen Mann aus reichem Hause, der mit perspektivlosen Jugendlichen abhängt. Fingerabdrücke decken alle Beteiligten auf: Freunde, Barbesitzer, ein Mädchen mit dunklem Geheimnis. Eine Welt voller Hoffnungslosigkeit und geplatzter Träume öffnet sich den Ermittlern. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eisi Gulp (Norbert Flehninger) Michael Edlinger (Freddi) Victoria Nikolaevskaja (Selma) Veljko Veljkovic (Boris) Simon Morzé (Richi) Christian Himmelbauer (Sebastian Hohlner) Susanne Preissl (Sandra Riemert) Teresa Kögler (Ingrid) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Sarah Wassermair Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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