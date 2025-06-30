Soko Donau (13/16): Alte WundenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 12: Soko Donau (13/16): Alte Wunden
„Alte Wunden“ brechen für das Team der „Soko Donau“ im Dacapo-Fall auf. Die Ermittlungen um einen Ecstasy-Verteilerring führen diesmal nach Carnuntum – und schließlich sogar in die eigenen Reihen. Die „Soko“ überwacht zwei Köpfe eines Ecstasy-Verteilerrings. Es gibt ein Treffen in Carnuntum. Dabei kommt es zum Schusswechsel. Ein Verbrecher wird schwer verletzt, der andere stirbt. Looshammer (Christopher Ammann), verdeckter Ermittler vom Drogendezernat, wird angeschossen. Sein Partner Dutzler (Heinz-Arthur Boltuch) bleibt unversehrt, kippt dann aber plötzlich tot um. Wie sich später herausstellt, wurde er mit Rizin vergiftet. Dutzler stammt ursprünglich aus der Gegend und war erst vor einigen Wochen nach jahrelanger Funkstille wieder in Kontakt mit den Einheimischen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Theresa Martini (Bernie Hartlinger) Katharina Stemberger (Marianne Sabitzer) Monika Baumgartner (Alma Grainer) Christopher Ammann (Armin Looshammer) Heinz-Arthur Boltuch (Konrad Dutzler) Angelo Konzett (junger Dutzler) Felix Stichmann (Florian Sabitzer) Klaus Haberl (Peter Grainer) Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Sascha Bigler (Buchbearbeitung Maria Hinterkörner) Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick