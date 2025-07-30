Soko Donau (10/16): PuzzleJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 16: Soko Donau (10/16): Puzzle
Carl, Penny und Simon sind beim Blutspenden, als in dem Bürogebäude plötzlich Schüsse fallen. Panik bricht aus. Handelt es sich hier um einen Amoklauf und wo ist der Schütze? Unsere Cops haben nur Sekunden, um zu entscheiden, ob sie auf die Cobra warten oder unbewaffnet eingreifen. Sie teilen sich auf und Carl findet die angeschossene Sachbearbeiterin Tina Licht. Er weist ihre Kollegin an, ihr einen Druckverband anzulegen, trotzdem stirbt sie. Maximilian Strobl wird indes überwältigt, ist aber ein harmloser Mitarbeiter des Amtes, der sich zum Schutz eine Schreckschusspistole zugelegt hat. Henriette Wolf ordnet die Puzzleteile, und es stellt sich heraus, dass der Schütze nicht der wahre Mörder von Tina Licht ist. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
