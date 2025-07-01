Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fabian Fürst wird auf dem Pilgerweg in Mariazell erschlagen. Das Opfer hat sich in letzter Zeit einige Feinde gemacht und kurz vor seinem Tod hatte Fürst eine Schlägerei mit Julian Spiess, einem weiteren Wallfahrer. Auf die unbegründete Kündigung seiner Angestellten Felicitas Ambros folgte ebenfalls eine tatkräftige Auseinandersetzung. Grund genug, ihren Ex-Chef ums Eck zu bringen? Ihr Alibi ist schwach. Jenes von Spiess wiederum wasserfest. Auch mit einem radikal christlichen Einheimischen gab es Streit. Und dessen Haushälterin Mimi hält den verwirrten Christian Sevelda und unsere Cops ganz schön in Schach. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

