Soko Donau: Angeltrip (4/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 5: Soko Donau: Angeltrip (4/16)
Es soll ein lustiger Angelausflug werden: Henriette (Brigitte Kren) ist schon am Wolfgangsee, am Tag darauf sollen Penny (Lilian Klebow) und Franziska (Maria Happel) dazustoßen. In der Frühstückspension findet zur gleichen Zeit ein etwas sonderbares Eso-Seminar statt. Henriette wacht nachts auf und hat üble Halluzinationen. Liegt es am Tee, den sie abends getrunken hat? Und ist die junge Frau, die mit Schaum vor dem Mund um ihr Leben ringt, echt, oder Teil der Vision? Am nächsten Morgen ist die Frau verschwunden. Abgereist, erklären die Seminarteilnehmer/innen um Dr. Helmreich (Nicki von Tempelhoff). Doch Henriette ahnt, dass da mehr dahinter ist. Und aus dem Angelwochenende wird für die „Soko“-Damen ein Mordfall. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Edita Malovcic (Luna Krumberger) Ines Honsel (Renata Linsbauer) Nicki von Tempelhoff (Dr. Mathias Helmreich) Alexander Linhardt (Volker Scherrer) Valentin Frantsits (Marko Kandl) Alice Prosser (Milena Scherrer) Christina Cervenka (Anna Kissing) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Sönke Lars Neuwöhner, Natalia Geb Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
