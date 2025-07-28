Soko Donau: Freier Fall (5/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 6: Soko Donau: Freier Fall (5/16)
Morgenstund hat bekanntlich Gold im Mund. Doch: als Penny und Franziska gemeinsam im Park joggen, fällt ganz in der Nähe ein Schuss. Am Dach eines leerstehenden Hauses zielt ein Junge auf ein Mädchen. Franziska schafft es gerade noch das Soko-Team per Videocall zu alarmieren, bevor Fabian sie mit der Waffe bedroht und zwingt, das Handy wegzulegen. Penny und Franziska verwickeln die beiden Teenies ins Gespräch: sie kommen von einer Party, haben viel getrunken und erinnern sich an nichts. BLACK-OUT. Und: der beste Freund Paul ist tot. Von ihrer Schuld überzeugt planen die beiden den gemeinsamen Freitod. Im Wettlauf gegen die Zeit fühlen unsere Cops den Partygästen auf den Zahn, rekonstruieren die Geschehnisse der letzten Nacht und stoßen dabei auf Drogen, ein Sex-Video und zahlreiche Ungereimtheiten. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Amelie Hennig (Theresa Zach) Nikolaas von Schrader (Fabian Wimmer) Kristina Bangert (Magda Jäger) Phillipp Laabmayr (Max Wiesinger) Max Paier (Lukas Brunner) Runa Schymanski (Mädchen) Philip Fuhs (Paul Jäger) Johann Bednar (Herbert Zwirner) u.a. Buch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
