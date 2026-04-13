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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (1/16): Graues Leben

ORF1Staffel 15Folge 17vom 13.04.2026
Soko Donau (1/16): Graues Leben

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Soko Donau Staffel 15

Folge 17: Soko Donau (1/16): Graues Leben

44 Min.Folge vom 13.04.2026

Der 18-jährige Willi Hoffmann wird tot am Donauufer aufgefunden. Die SOKO erfährt von Skater Louis, dass das Opfer der Freund seiner Schwester Helena war. Beide trafen Willi zuletzt im Jugendzentrum. Die Clique war in kleinere Straftaten verwickelt und im Konflikt mit einer radikaleren Gruppe um Alex Gruber – dessen Fingerabdrücke auf Willis Jacke gefunden werden. Auch Jugendzentrumsleiter Andi Trunk gerät unter Verdacht. Nichts ist, wie es zunächst scheint. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Luna Jordan (Helena Kubicka) Simon Morzé (Alex Gruber) Fabian Unger (Stefan Hofbauer) Sebastian Waitzer (Louis Kubicka) Mirko Roggenbock (Andi Trunk) Buch: Markus Staender Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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