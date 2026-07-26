Soko Donau: Preis der Schönheit (6/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 88: Soko Donau: Preis der Schönheit (6/15)
Jessica Dorn, ein aufstrebendes Model, stürzt während eines Fotoshootings in die Donau. Was zunächst nach Herzversagen aussieht, entpuppt sich nach der Obduktion als Cyanidvergiftung. Die Ermittlungen führen zu Maya Sander, die von der jüngeren Jessica ersetzt werden sollte. Als ihre Fingerabdrücke auf einem verdächtigen Teller gefunden werden, gerät sie unter Mordverdacht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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