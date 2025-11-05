Soko Donau (3/16): AusgeliefertJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 9
Folge 34: Soko Donau (3/16): Ausgeliefert
Was vorerst wie der Selbstmord eines alten Gestütsbesitzers aussieht, entpuppt sich als geplanter kaltblütiger Mord. Könnten seine Kinder etwas damit zu tun haben, wo doch die Tochter Mitglied einer getarnten Sekte mit fragwürdigem Hintergrund ist und auf seine Geldzuwendungen angewiesen war? Oder hatte der Sohn seine Finger im Spiel, aus Angst sein Erbe zu verlieren? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Stefanie Dvorak (Katrin Holzer) Dörte Lyssewski (Amanda Huber) Heinz Sichrovsky (Andy Holzer) Willy Höller (Fritz Holzer) Gabriele Kridl (Empfangsdame) Regie: Holger Barthel Buch: Anna Morgenrot Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
