Soko Donau (5/16): Eine Leiche zu vielJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 9
Folge 36: Soko Donau (5/16): Eine Leiche zu viel
Am Linzer AKH liegt in Dr. Becks Obduktions-Unterricht eine tote Turnusärztin am Tisch. Alle Kursteilnehmer, alle Kollegen sind verdächtig. Während Helmuth mit Gipsbein das Wiener Büro zum Wahnsinn treibt, recherchieren Penny und Carl unter den Göttern in Weiß, wer für den Mord in Frage kommen könnte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Nicki von Tempelhoff (Dr. Roman Haslinger) Andreas Schlager (Prim. Dr. Wehrburg) Manuel Mairhofer (Bernd Wehrburg) Stefan Leonhardsberger (Thomas Lang) Anna Unterberger (Kathi Rohrmoser) Martin Laue (Christoph Inninger) Anna Paumgartner (Dr. Anna Neumann) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick