Ein anonymer Anruf bei der Gendarmerie Kitzbühel kündigt eine mysteriöse Geldübergabe auf dem Gelände des fashionablen Golfklubs an. Kurz darauf explodiert ein Auto in der Nähe des "Tatorts". Der Besitzer des Wagens, der Bankbeamte Benno Stubenrauch, ist und bleibt verschwunden. Andreas und Karin sehen sich mit einem mysteriösen Fall konfrontiert, in den nicht nur zwei Bankbeamte, sondern auch der aus Deutschland übersiedelte und in Wirtschaftsdelikte verwickelte reiche Golfklub-Besitzer Trausbach involviert erscheinen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Sergius Buckmeier (Gerald Wagner) Stefan Mehren (Herr Sommer) Stephanie Schmiderer (Frau Miller) Martina Zinner (Marion Lenk) Leander Lichti (Andreas Klinger) Gerhard Liebmann (Franz Pretzel) Flora Fee (Naya) Merlin Gmeiner (Spider) Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
