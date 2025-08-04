Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel: Fehldiagnose (9/13)

ORF1Staffel 1Folge 192vom 04.08.2025
44 Min.Folge vom 04.08.2025

Der Unternehmer Martin Pertel erhält von Primar Dr. Meister fälschlicherweise die Diagnose Darmkrebs und entscheidet sich nach Rückfällen für ein behandlungsfreies Leben auf Weltreise. Als sich sein Zustand unerwartet bessert, erfährt er in Australien, dass er nie krank war – Meister hatte Röntgenbilder vertauscht. Der tatsächliche Patient, Andreas Renner, liegt im Sterben. Als der Primar bei einem Unfall stirbt, steht der Verdacht im Raum, dass einer der Betroffenen Rache genommen hat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

ORF1
