Soko Kitzbühel: Ein gutes Team (13/13)
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 196: Soko Kitzbühel: Ein gutes Team (13/13)
Während sich Lukas langsam von seiner Schussverletzung erholt, ist Karin mit einem besonders tragischen Verbrechen konfrontiert. Auf einer Anhöhe wird ein junger Mann gefunden. Er sitzt in einem Rollstuhl und hat eine Kugel im Kopf. Es handelt sich um Patrick Taxer, ein nach einem Unfall querschnittgelähmter Basejumper. Stunden zuvor hatte er noch mit seinem Zwillingsbruder Oliver, dessen Freundin Lisa und zwei alten Freunden in den Pochlarner Stuben gefeiert. Sein ehemaliger Sponsor, der Energieriegel-Hersteller Harald Amon war auch eingeladen, ging aber bald wieder. Im Streit? Schon möglich. Oder war die Beziehung zwischen den Zwillingsbrüdern und Lisa doch nicht so ungetrübt, wie sie es darstellen? Sicher ist: Es handelt sich um einen außergewöhnlich emotionalen Fall, bei dem Karin erkennen muss, dass sie nach all den Jahren gewissen Situationen nicht mehr gewachsen ist. Kommissarin Karin Kofler trifft eine mutige Entscheidung. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Buch: Alrun Fichtenbauer Regie: Gerald Liegel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
