Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel: Feine Gesellschaft (6/13)

ORF1Staffel 1Folge 188vom 04.08.2025
Soko Kitzbühel: Feine Gesellschaft (6/13)

Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 188: Soko Kitzbühel: Feine Gesellschaft (6/13)

44 Min.Folge vom 04.08.2025

Jean Paul Breuer richtet auf der Familienresidenz von Graf Hubertus von Sachsenau ein exklusives Barock-Event aus. Für vier Gäste, einen Butler und einen Security-Mann kocht Hannes Kofler ein besonderes Menü. Doch schon in der ersten Nacht wird Breuer erschossen, ein Gast verletzt, und der Butler verschwindet. Die Lage verschärft sich, als die Leiche des Butlers im Pool gefunden wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

ORF1
