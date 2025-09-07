Soko Kitzbühel (11/13): Vergeltung Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 194: Soko Kitzbühel (11/13): Vergeltung Teil 1
Eine junge Frau liegt tot auf ihrem Bett. Was zunächst aussieht wie ein missglücktes Liebesspiel stellt sich als perfider Mord heraus. Die Tote ist PR-Expertin Eva Winger, die für die alteingesessene Tiroler Firma Traubach gearbeitet hat. Ihr Bruder Thomas ist bei der Polizei kein Unbekannter. Erst vor kurzem hat er eine Haftstrafe abgebüßt. Natürlich interessieren sich Karin und Lukas sofort für ihn. Aber nicht nur sie, sondern auch Chefinspektor Felix Stadler vom LKA Innsbruck. Porträts der Toten führen zum Kunstfotografen Paul Corelli. Karin findet heraus, dass er vor Jahren mit ähnlich gelagerten Frauenmorden in Verbindung gebracht wurde. Währenddessen stößt Lukas auf ein dunkles Geheimnis in der Familienchronik der Traubachs. Da werden Karin und Lukas zum Haus der Toten gerufen in das eingebrochen wurde. Die Jagd nach dem Verdächtigen verändert das Leben der Ermittler radikal. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
