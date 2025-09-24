Soko Kitzbühel: Der schönste Tag (9/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 9: Soko Kitzbühel: Der schönste Tag (9/13)
Was als „Der schönste Tag“ im Leben begonnen hat, endet für einen der Gäste tödlich. Denn in einem Becken der Kläranlage wird die Leiche des Hochzeitsfotografen aufgefunden. In einem Becken der Kläranlage schwimmt die Leiche des Hochzeitsfotografs Clemens Kreidl. Tags zuvor hatte er noch auf der Hochzeit der Tochter des Unternehmers Peter Maric fotografiert. Wie sich bald herausstellt, war das allerdings nicht die einzige Hochzeit an diesem Tag. Und das stellt sich nicht nur anhand seines Alkoholspiegels heraus, sondern auch aufgrund eines Mannes, der auf Kreidls Fotos immer wieder zu sehen ist: Simon Worgötter, ein Hochzeitstourist. Oder doch ein Mörder? Vielleicht hat aber auch Kreidls Frau Angelika nach einer radikalen Lösung ihrer Beziehungsprobleme gesucht. Kreidl hatte nämlich aufgrund seiner langjährigen Arbeit in Krisengebieten mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Julian Weigend (Peter Maric) Rainer Haustein (Oswald Frasch) Birgit Stauber (Angelika Kreidl) Carl Achleitner (Arthur Nader) Thomas Reisinger (Clemens Kreidl) Valentin Schreyer (Simon Worgötter) Alexander Braunshör (Andy Weissenböck) u.a. Regie: Michael Zens Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
