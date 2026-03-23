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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (2/13): Durchtauchen

ORF1Staffel 18Folge 2vom 23.03.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 2: Soko Kitzbühel (2/13): Durchtauchen

44 Min.Folge vom 23.03.2026

Der Schwimmtrainer Norbert Scheicher wird tot aufgefunden - scheinbar ertrunken in einem Schwimmbecken. Am Vorabend trainierte das Opfer noch seine Schützlinge Alexandra Baum und Mara Wergetter. Das SOKO-Team findet heraus, dass beide nicht nur um einen Sponsor konkurrieren, sondern Scheicher die jungen Frauen gnadenlos gegeneinander aufstachelte um sie zu Höchstleistungen zu pushen. Dann rückt Alex Vater Erik in den Fokus der Ermittlungen, denn dieser ist selbst Ex-Profischwimmer und würde alles für die Karriere seiner Tochter tun. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Elisabeth Wabitsch (Alexandra Baum) Lilian Jane Gartner (Mara Wergetter) Daniel Keberle (Erik Baum) Stefanie von Poser (Judith Scheicher) Florian Feik (Tom Karner) Andreas Ferner (Klaus Huber) Regie: Rainer Hackstock Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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