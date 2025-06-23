Soko Kitzbühel: Sie sind unter uns (10/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 19
Folge 10: Soko Kitzbühel: Sie sind unter uns (10/13)
Ufo-Alarm in den Bergen: Seit geraumer Zeit versammeln sich Ufo-Spotter in Kitzbühel und erhoffen sich, dass Außerirdische endlich mit ihnen Kontakt aufnehmen. Am Morgen nach einer der Sichtungen wird die junge Yvonne Prebitzer ermordet im Wald gefunden. Nina (Julia Cencig) und Lukas (Jakob Seeböck) ermitteln bei den Ufo-Spottern und stoßen auf den verschrobenen Heiner Mosbach (Alexander E. Fennon), einem ehemaligen Professor für Astronomie. Er ist besessen von der Idee, mit Außerirdischen in Kontakt zu treten und so die Welt zu retten. So ganz ernst kann das „Soko“-Team die ganze Sache aber nicht nehmen und fokussiert die Ermittlungen auf Ingo Lindler (Gerhard Greiner), den Chef des Mordopfers, sowie dessen Sohn Konny (Markus Freistätter). Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Felix Kreutzer (Tobias) Pamela Knaack (Carolin) Markus Freistätter (Konny Lindler) Gerhard Greiner (Ingo Lindler) Eva Kuen (Helga Lindler) Alexander Fennon (Heiner Mosbach) Erika Kibar (Yvonne Prebitzer) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
