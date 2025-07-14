Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 13vom 14.07.2025
44 Min.Folge vom 14.07.2025

Die Schüler Dani, Ronja, Joe und Niko dealen in Kitzbühel mit Crystal Meth und haben sich dafür im heruntergekommenen „Alpenhof“ ein Drogenlabor eingerichtet. Bei einer ihrer „Arbeitssession“ stirbt Dani auf mysteriöse Weise. Die Jugendlichen beschuldigen sich untereinander gegenseitig und schon bald wird das Soko-Team auf die Dealer aufmerksam. Zur gleichen Zeit wird bei Gräfin Schönberg eingebrochen und auch diese Spur führt in den „Alpenhof“, was den Fall weiter verkompliziert. Dann bricht Kroisleitner während eines Besuchs bei Tobias im Krankenhaus plötzlich zusammen und das gesamte Soko-Team muss um Kroisis Leben bangen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

