Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische SchnitzeljagdJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 8: Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische Schnitzeljagd
44 Min.Folge vom 03.06.2026
Bei einer Geocaching-Tour entdecken Moritz und Hans die Leiche einer unbekannten Frau. Gleichzeitig organisiert Gräfin Schönberg mit Veranstalter Benjamin Maier eine Benefiz-Schnitzeljagd zugunsten eines Waisenhauses, dessen Verwalter Carlos Santigo ist. Während Karin und Andreas die Tote identifizieren wollen, geschieht ein weiterer Mord, dessen Fundort erneut online veröffentlicht wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soko Kitzbühel Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5: ORF 1