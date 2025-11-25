Soko Linz (10/10): Hand draufJetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 10: Soko Linz (10/10): Hand drauf
Hochzeitsfieber trifft auf Wettkampf-Wahnsinn: Zwischen Brautstress, Dorfchaos und einem mörderischen Rätsel geraten Joe und ihr Team an ihre emotionalen und kriminalistischen Grenzen. Inhalt: In Linz läuten die Hochzeitsglocken! Joes und Toms Trauung soll im idyllischen Ottensheim steigen. Doch als Biggi vorfährt, stolpert sie mitten in ein skurriles Dorf-Event: Eine Gruppe hält die Hand auf einem Neuwagen – wer am längsten durchhält, gewinnt ihn. Noch bevor Biggi sich über Yaras spontanen Einstieg aufregt, bricht ein Teilnehmer tot zusammen. Während der Wettbewerb und die Hochzeitsvorbereitungen weiterlaufen, ermittelt das Team – sehr zur Ablenkung von Joe, die plötzlich nicht sicher ist, ob Tom wirklich der Richtige ist. Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichlwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Miriam Hie (Yara Nejem) Michael Pink (Tom Tossauer) Nikola Jaritz-Rudle (Sina Gamper) Julia Rosa Peer (Marion Entacher) Mathias Kahler-Polagnoli (Alois Hirschler) Kira Lorenza Althaler (Nadine Auersperger) Lukas Strasser (Sylvester Gamper) Stefanie Altenhofer (Standesbeamtin) Regie: Chris Raiber Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
