Soko Linz (6/10): An die NierenJetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 6: Soko Linz (6/10): An die Nieren
(Krimiserie, AUT 2025) Ein junger Mann wird ermordet in der Tiefgarage des Linzer Emmerich-Spitals aufgefunden. Zur gleichen Zeit findet der MedAT statt - der große Aufnahmetest für alle, die Medizin studieren wollen. Bei ihren Ermittlungen stellen Joe und Biggi fest, dass der Ermordete angeblich am MedAT teilgenommen hat, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht mehr am Leben war. Wie ist das möglich? Wer war anstelle des Toten beim Test, und warum? Die Ermittlungen führen vom studentischen Milieu nach und nach in jene Abteilung des Krankenhauses, in welcher der Tote gearbeitet hat. Dort werden Nierentransplantationen durchgeführt - und scheinbar hat der junge Mann Beweise dafür gefunden, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zuging. Mit Katharina Stemberger (Joe Haizinger), Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter), Michael Steinocher (Stefan Pichelwanger), Alexander Pschill (Richie Vitek), Damyan Andreev (Aleks Malenov), Miriam Hie (Yara Nejem), Michael Pink (Tom Tossauer), Anton Widauer (Jannik Glasner), Valerie Huber (Lisa Jellek), Hanna Mannsberger (Kathi Parlic), Arthur Klemt (Roman Kersky), Birgit Linauer (Andrea Feichtinger) u.a. Regie: Chris Raiber Drehbuch: Bastian Zach, Matthias Bauer 44.35
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