Soko Linz Staffel 4
Folge 2: Soko Linz (2/10): ACAB
Ein rätselhafter Mord beschäftigt die "Soko": Eine talentierte Tätowiererin stirbt, nachdem sie mit Rizin vergiftet wird. Der Fall führt das Team in eine geheimnisvolle Welt aus Tattoos und Toxinen, um den Täter zu entlarven. Inhalt: Die talentierte Tätowiererin Börni Angeritsch stirbt unter mysteriösen Umständen – vergiftet mit Rizin. Die "Soko Linz" taucht ein in eine Welt aus Tattoo-Farben und gefährlichen Giften. Ihre Suche führt vom Botanischen Garten bis tief in das persönliche Umfeld des Opfers. Verdächtige gibt es viele, doch nur wenn die Ermittler den Ursprung des tödlichen Gifts entdecken, können sie den Fall lösen. Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichlwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Miriam Hie (Yara Nejem) Michael Edlinger (Walter Obergschwendter) Michael Pink (Tom Tossauer) Erika Mottl (Sieglinde Angeritsch-Affenzeller) Esther Marie Berg (Börni Angeritsch) Gery Seidl (Armin) Julia Jelinek (Mascha Fomina) Fanny Altenburger (Tini Heiler) Christina Scherrer (Andrea Parberger) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Christiane Kalss Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
