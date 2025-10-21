Soko Linz (5/10): Eine To(r)te zum DessertJetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 5: Soko Linz (5/10): Eine To(r)te zum Dessert
Neid, Missgunst und Intrigen: Das Kochseminar einer renommierten Dessertbar wird einer Marketing-Queen (Silvia Schneider) zum Verhängnis. Das Ermittler-Team hat alle Hände voll zu tun, um den Fall zu lösen. Inhalt: Die Marketing-Queen Romina Buchner (Silvia Schneider) stirbt vor den Augen von Joe und Richie bei einem Kochseminar einer renommierten Linzer Dessertbar. Auch Hubert Steiner (Lukas Watzl), ein Journalist der Stadtzeitung, war bei Rominas Tod live dabei und wittert gleich eine große Geschichte, da er vermutet, dass Joe etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Biggi und ihr Vorgesetzter Pichlwanger müssen deshalb zusammenarbeiten und versuchen, den gordischen Knoten aus Neid, Missgunst und Intrigen zu entwirren, um diesen delikaten Fall zu lösen. Viele hätten ein Motiv, denn die exzentrische Romina Buchner hat gerne verbrannte Erde hinterlassen. Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichlwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Miriam Hie (Yara Nejem) Michael Edlinger (Walter Obergschwendter) Fabian Schiffkorn (Andi Reichertsberger) Silvia Schneider (Romina Buchner) Pia Nives Welser (Lizzi Hofbauer) Nikolai Selikovsky (Ferdi Ecker) Lukas Watzl (Hubert Steiner) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Sabrina Stockner und Helmut Geissler Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Hubert Mican
