Soko Linz (9/10): Hey Charly!Jetzt kostenlos streamen
Soko Linz Staffel 4
Folge 9: Soko Linz (9/10): Hey Charly!
Ein toter KI-Gründer, eine schweigsame Ehefrau und die rätselhafte Überwachungs-KI Charly: Ein trügerischer Fall hält das Ermittler-Team auf Trab, während Wahrheit, Identitäten und Motive verschwimmen. Inhalt: Der Geschäftsführer eines KI-Startups wird in seinem Smart Home erschlagen aufgefunden, seine Frau und sein Sohn sind erschüttert. Der Tote war zum Zeitpunkt des Mordes nicht allein zu Hause - denn er stand unter ständiger Überwachung seiner KI „Charly“, dem Prototyp seiner Neuentwicklung. Joe und Biggi bleibt nichts anderes übrig, als „Charly“ als Zeugin zu vernehmen. Doch diese scheint ihr eigenes Spiel zu treiben. Deckt sie die Geschäftspartnerin des Toten? Und wer ist die Frau, die sich den Ermittlern gegenüber ebenfalls als dessen Ehefrau ausgibt? War schlussendlich vielleicht die KI selbst die Täterin? Besetzung: Katharina Stemberger (Joe Haizinger) Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter) Michael Steinocher (Stefan Pichelwanger) Alexander Pschill (Richie Vitek) Damyan Andreev (Aleks Malenov) Michael Pink (Tom Tossauer) Michael Edlinger (Walter Obergschwendter) Fanni Schneider (Julia Kramer) Ines Honsel (Sabine Koritsch) Lino Gaier (Patrick Koritsch) Xiting Shan (Esther Mahler) Wolfgang Oliver (Sebastian Mahler) Regie: Chris Raiber Drehbuch: Özgür Anil, Malina Nnendi Nwabuonwor Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick