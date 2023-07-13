Illegaler Welpenhandel: Hundebabys in NotJetzt kostenlos streamen
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ
Folge 1: Illegaler Welpenhandel: Hundebabys in Not
45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Jochen Bendel und die beiden Tierschützer Stefan Klippstein und Sina Hanke sind in Polen und Deutschland dem illegalen Welpenhandel auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD