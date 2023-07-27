Unterstützt eine Tierärztin die Welpenmafia?Jetzt kostenlos streamen
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ
Folge 3: Unterstützt eine Tierärztin die Welpenmafia?
Folge vom 27.07.2023
Als zwei Lockvögel aus dem siebenköpfigen Team von Tierschützerin Sina Hanke bei einem mutmaßlichen illegalen Welpenhändler vor Ort recherchieren, geht es zunächst nur darum, Beweise gegen diesen Mann zu sammeln. Doch dann stoßen sie bei einem Verkaufsgespräch zu einem Toypudel im Wert von mehr als 2000 Euro auf den Impfpass einer Tierärztin, die bei ihnen schon länger im Verdacht steht, die Welpenmafia zu unterstützen ...
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD