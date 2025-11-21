Der zehnte S-Rang-HunterJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 7: Der zehnte S-Rang-Hunter
23 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16
Jin-Woo lässt seinen Rang erneut messen und wird nun offiziell als S-Rang-Hunter eingestuft. Damit ist er der zehnte Jäger des Landes, der über dieses Level an Macht verfügt. Anschließend kehrt er in die Festung des Teufels zurück.
Alle Staffeln im Überblick
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN