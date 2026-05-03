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Sommerfrische - Reisen wie zu Kaisers Zeiten

Sommerfrische - Reisen wie zu Kaisers Zeiten

ORF2Staffel 1Folge 3vom 03.05.2026
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Sommerfrische - Reisen wie zu Kaisers Zeiten

Folge 3: Sommerfrische - Reisen wie zu Kaisers Zeiten

52 Min.Folge vom 03.05.2026

Die Sommerfrische der Habsburgermonarchie führte Städter an Adria, Seen und in die Dolomiten, wo sie Natur und gesellige Eleganz verbanden. Künstler fanden dort Inspiration, und bis heute prägt nostalgischer Charme viele Orte, auch wenn einstiger Glanz verblasst ist. Dennoch bemühen sich manche Regionen, das historische Flair zu bewahren und den Mythos dieser Epoche erlebbar zu machen. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler

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