South Park
Folge vom 29.04.2026: Sexuelle Heilung
22 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Als die reichen Männer auf der ganzen Welt plötzlich alle sexsüchtig werden, werden die besten Wissenschaftler gerufen, um dieses Problem zu lösen. Als erste Tests gemacht werden, stellt sich heraus, dass einige Schüler in South Park sexsüchtig sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-8, Season 13-14, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany