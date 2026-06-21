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South Park

Schwule Verschwörung

Comedy CentralFolge vom 21.06.2026
Schwule Verschwörung

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South Park

Folge vom 21.06.2026: Schwule Verschwörung

21 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Kyle, Mr. Garrison und Mr. Slave reisen nach New York, um den neuen metrosexuellen Wahn zu beenden. Dort erfahren sie, dass die angeblich schwulen Moderatoren in Wahrheit "Crab-People" sind, die mit dieser Modeerscheinung die Welt übernehmen wollen.

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