South Park
Folge vom 21.06.2026: Schwule Verschwörung
21 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Kyle, Mr. Garrison und Mr. Slave reisen nach New York, um den neuen metrosexuellen Wahn zu beenden. Dort erfahren sie, dass die angeblich schwulen Moderatoren in Wahrheit "Crab-People" sind, die mit dieser Modeerscheinung die Welt übernehmen wollen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany