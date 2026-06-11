South Park
Folge vom 11.06.2026: Siegertypen
22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Die Jungs von South Park sind sehr gute Baseballspieler und schaffen es mit ihrem Team in die Playoffs. Das bedeutet aber wenig Freizeit. Jetzt wollen sie unbedingt verlieren, um nicht die ganzen Ferien auf dem Baseball-Feld zu verbringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany