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SPACETIME

Die Welt als Ganzes – Kein Makrokosmos ohne Mikrokosmos

WELTFolge vom 30.04.2026
Die Welt als Ganzes – Kein Makrokosmos ohne Mikrokosmos

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SPACETIME

Folge vom 30.04.2026: Die Welt als Ganzes – Kein Makrokosmos ohne Mikrokosmos

51 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Wenn wir das Universum als Makrokosmos verstehen wollen, müssen wir auch die kleinsten Teilchen, den Mikrokosmos, berücksichtigen und umgekehrt - eine Schlüsselerkenntnis in der Kosmologie. Doch die Unendlichkeit ist genauso schwer fassbar wie kleinste Materiebausteine. Daher muss sich die Wissenschaft auf mathematische und theoretische Modelle stützen. Makro- und Mikrokosmos unterscheiden sich stark, bestimmen aber gemeinsam unser Universum.

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