Megaplaneten - Jupiter und SaturnJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 07.05.2026: Megaplaneten - Jupiter und Saturn
50 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Gasriesen wie Jupiter und Saturn sind die gewaltigen Architekten unseres Sonnensystems. Aus Wasserstoff und Helium entstanden, formten sie durch ihre Schwerkraft die Bahnen der Gesteinsplaneten - und beeinflussten so auch die Erde. Ihre stürmischen Atmosphären, mächtigen Magnetfelder und geheimnisvollen Monde geben Einblicke in die Entstehung und Dynamik von Planetensystemen und liefern Hinweise auf mögliche Lebensräume im All.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt