Gewichtheber auf Rädern - Mobilkran der SuperlativeJetzt kostenlos streamen
SPEZIALFAHRZEUGE
Folge vom 24.04.2026: Gewichtheber auf Rädern - Mobilkran der Superlative
53 Min.Folge vom 24.04.2026
Der LTM 1750 des deutschen Herstellers Liebherr: Er ist der Gigant der Baustellen, ein Teleskopmobilkran der Superlative. Mit einhundertacht Tonnen Fahrgewicht, die sich auf neun Achsen verteilen, ist er der größte Mobilkran, der mit montiertem Teleskopausleger auf öffentlichen Straßen fahren darf. Mit dem zweiundfünfzig Meter langen Metallarm kann er bis zu achthundert Tonnen heben - das entspricht etwa dem Gewicht von vierhundert Mittelklasse-Limousinen.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt