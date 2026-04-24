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SPEZIALFAHRZEUGE

Gewichtheber auf Rädern - Mobilkran der Superlative

WELTFolge vom 24.04.2026
Gewichtheber auf Rädern - Mobilkran der Superlative

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SPEZIALFAHRZEUGE

Folge vom 24.04.2026: Gewichtheber auf Rädern - Mobilkran der Superlative

53 Min.Folge vom 24.04.2026

Der LTM 1750 des deutschen Herstellers Liebherr: Er ist der Gigant der Baustellen, ein Teleskopmobilkran der Superlative. Mit einhundertacht Tonnen Fahrgewicht, die sich auf neun Achsen verteilen, ist er der größte Mobilkran, der mit montiertem Teleskopausleger auf öffentlichen Straßen fahren darf. Mit dem zweiundfünfzig Meter langen Metallarm kann er bis zu achthundert Tonnen heben - das entspricht etwa dem Gewicht von vierhundert Mittelklasse-Limousinen.

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