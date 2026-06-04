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SpongeBob Schwammkopf

Plankton-Paranoia / Der Bücherwurm

NickelodeonFolge vom 04.06.2026
Plankton-Paranoia / Der Bücherwurm

Plankton-Paranoia / Der BücherwurmJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.06.2026: Plankton-Paranoia / Der Bücherwurm

22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6

1. Geschichte: Mr. Krabs entwickelt eine Paranoia davor, dass Plankton erneut versucht die Geheimformel zu stehlen. 2. Geschichte: SpongeBob ist begeisterter Leser und will Patrick ebenfalls in die Welt der Bücher einführen.

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