B.Ö.S.E. Lieferung / Mein Papa, das BootJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 25.06.2026: B.Ö.S.E. Lieferung / Mein Papa, das Boot
23 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6
B.Ö.S.E. fordert diesmal SpongeBob heraus, eine Lieferung innerhalb von zehn Minuten in ihr Versteck zu bringen. Mr. Krabs steckt in Pearls neuem Boot fest. Er muss so tun, als sei er der Motor, um nicht entdeckt zu werden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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