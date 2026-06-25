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SpongeBob Schwammkopf

B.Ö.S.E. Lieferung / Mein Papa, das Boot

NickelodeonFolge vom 25.06.2026
B.Ö.S.E. Lieferung / Mein Papa, das Boot

B.Ö.S.E. Lieferung / Mein Papa, das BootJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.06.2026: B.Ö.S.E. Lieferung / Mein Papa, das Boot

23 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6

B.Ö.S.E. fordert diesmal SpongeBob heraus, eine Lieferung innerhalb von zehn Minuten in ihr Versteck zu bringen. Mr. Krabs steckt in Pearls neuem Boot fest. Er muss so tun, als sei er der Motor, um nicht entdeckt zu werden.

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