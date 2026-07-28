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SpongeBob Schwammkopf

SpongeBobs und Patricks Zeitreise-Wirrwarr - Teil 1

NickelodeonFolge vom 28.07.2026
SpongeBobs und Patricks Zeitreise-Wirrwarr - Teil 1

SpongeBobs und Patricks Zeitreise-Wirrwarr - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 28.07.2026: SpongeBobs und Patricks Zeitreise-Wirrwarr - Teil 1

23 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Als Patricks Zeit Kleiderschrank den Geist aufgibt, wird SpongeBobs Vergangenheit von zeitreisenden Eindringlingen umgeschrieben.

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